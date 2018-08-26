İran'da savaş uçağı düştü (2)

(İran’ın resmi açıklamasıyla güncellendi)

Ekber Karabağ / Tahran, 26 Ağustos (DHA) - İran\'ın güneybatısında bulunan Huzistan Eyaleti\'nde savaş uçağı düştü.

İran medyasında yayımlanan haberlere göre, F-5 tipi savaş jeti Huzistan\'ın Dezful bölgesinde iniş sırasında yaşanan kazada pilotlardan biri hayatını kaybederken, diğer pilot tedavi altına alındı.

İran Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzistan eyaletindeki Dezful Hava Üssü’nden eğitim amacıyla havalanan F-5 tipi savaş uçağı iniş sırasında teknik arıza yaşadı.

Pilotlardan birinin hayatını kaybettiği olayda, uçağın diğer pilot tarafından hasarlı olarak üsse indirilebildiği ve yaralı pilotun çevredeki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.