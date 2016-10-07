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BBC Türkçe

İran'da recm hakkında yazan yazara hapis cezası

İranlı yazar ve insan hakları savunucusu Golrokh Ebrahimi Iraee'ye, recm (taşlayarak öldürme) cezası ile ilgili yazdığı bir hikâyeden ötürü 6 yıl hapis cezası verildi. İran'da recm, eskisi kadar sık olmasa da hâla uygulanan bir ceza yöntemi.

07 Ekim 2016 05:07

İranlı yazar ve insan hakları savunucusu Golrokh Ebrahimi Iraee'ye, recm (taşlayarak öldürme) cezası ile ilgili yazdığı hikâyeden ötürü 6 yıl hapis cezası verildi.

Ebrahimi "İslam'ın kutsal değerlerini aşağılamak" ve "sistem karşıtı propaganda yapmak"tan suçlu bulundu.

Ebrahimi, yayımlanmamış olan hikâyesinde, İran'da zina yaptığı gerekçesiyle köyün erkekleri tarafından taşlanarak öldürülen bir kadının gerçek hikâyesini anlatan Soraya'yı Taşlamak (2008) filmini izleyen genç bir kadının duygusal tepkilerini aktarıyor.

Ebrahimi'nin hikayesindeki kadın, filmi izlemesinin ardından öfkelenerek Kuran'ı yakıyor.

Hakkında verilen cezanın ardından, yazar ve insan hakları savunucusu Ebrahimi'ye teslim olma çağrısında bulunuldu.

İranlı yetkililerin hikâyenin kopyasını, 6 Eylül 2014'te Ebrahimi ile insan hakları savunucusu eşi Arash Sadeghi'yi gözaltına aldıklarında bulduğu belirtildi.

Çift Devrim muhafızları tarafından 2014'te gözaltına alınmış, Ebrahimi, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde 20 gün tutuklu kalmıştı.

Ebrahimi tutukluluk süresince saatlerce sorgulandığını, gözlerinin bağlandığını ve kendisine defalarca İslam'ı aşağılamak suçundan idam edilebileceğinin söylendiğini belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Ebrahimi'ye verilen cezaya tepki göstererek "Ebrahimi, temel olarak hayal gücünü kullandığı için cezalandırıldı" dedi.

Af Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika yetkilisi Philip Luther "İran, haklarını kullanarak görüşlerini ifade eden genç bir kadını cezalandırmak yerine bir işkence yöntemi olan bu cezayı kaldırmaya odaklanmalı" dedi.

Recm, özellikle zina yapan kadınlara verilen bir ceza. İran'da, eskisi kadar sık olmasa da, hâlâ uygulanıyor.

Ebrahimi'nin eşi Sadeghi 15 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunuyor.

Evin Cezaevi'nde siyasi tutuklular, akademisyenler, gazeteci ve entelektüeller için özel bir bölüm bulunuyor.

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