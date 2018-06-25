İran'da protestolar: Tahran'da Kapalıçarşı esnafı kepenk kapattı

İran'da başkenti Tahran dahil birçok şehirde hükümeti protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü.

Tahran'da Kapalıçarşı esnafı da dükkanlarını kapatarak İran'ın para birimi riyalın değer kaybını ve artan fiyatları protesto ediyor.

İran polisi, Meclis'e yürüyen göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestolar, 2012 yılından bu yana Tahran'da görülenlerin en büyüğü.

O dönem İran'ın nükleer faaliyetlerinden kaynaklanan yaptırımlar ülke ekonomisine büyük baskı uyguluyordu.

BBC muhabiri Kasra Naji bu gösterilerin sonunda hükümetin değişmesine ve İran'ın diğer ülkelerde nükleer anlaşma üzerinde müzkarelere başlama kararı almasına neden olduğunu söylüyor.

İran'a karşı yaptırımlar 2016 yılında kaldırılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında ülkesinin bu karardan vazgeçtiğini bildirdi.

ABD yaptırımlarının Ağustos ayında yeniden başlayacak olması ve nükleer anlaşmayla ilgili belirsizlik, İran Riyali'nin dolar karşısında rekor değer kaybına neden oldu.

Halen Dolar/Riyal kuru 90 bin. Trump'ın açıklamasından önce hemen önce 1 dolar 65 bin riyal, 2017 yılının sonunda ise 1 Dolar yaklaşık 42 bin riyal idi.

Para birimindeki düşüş sonrası Pazar günü Tahran'da cep telefonlarının satıldığı iki alışveriş merkezindeki esnaf da iş bırakma eylemi yapmıştı.

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Bakanı Javad Azari-Jahromi ithalat malları için sabit kura ulaşmaları yolunda yardım sözünün ardından esnafın işlerine döndüğünü açıkladı.

Aralık ayında ve Ocak başlarında ülkenin diğer şehirlerinde de büyük çaplı hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti.