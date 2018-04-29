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BBC Türkçe

İran'da protestolar: Öğrencilere 'önleyici gözaltı'

İran'da Aralık ayının son günlerinde ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda, 90'ı üniversite öğrencisi olmak üzere 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bir milletvekili protest

29 Nisan 2018 20:30

İran'da Aralık ayının son günlerinde ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda, 90'ı üniversite öğrencisi olmak üzere 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Reformcu milletvekili Mahmoud Sadeghi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, gözaltına alınan öğrencilerin çoğunun protestolara katılmamış olduğunu söyledi. Sadeghi öğrencilerden 58'inin Tahran'daki üniversitelerden olduğunu ve birçoğunun evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındığını duyurdu.

Milletvekili Farid Mousavi ise öğrencilerin "tedbir" olarak gözaltına alındığını, kısa süre ardından serbest bırakılacaklarını açıkladı.

Tahran Üniversitesi, gözaltına alınan öğrencilerin belirlenmesi için bir komite kurulduğunu açıkladı.

28 Aralık'ta başlayan gösterilerde en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada rejim karşıtı protestoların sürdüğü İran'da "fitnenin" bittiğini, isyancıların da yenildiğini söylemişti.

Ancak dün gece başkent Tahran ve bazı diğer kentlerde hem hükümet karşıtı, hem de hükümete destek veren yeni gösterilerin yapıldığı haberleri geliyor.

İran devlet televizyonu ise Cumartesi günü yapılan hükümete destek gösterilerinin görüntülerini yayınladı. Göstericilerin "Amerika'ya, İngiltere'ye, İsrail'e ölüm" sloganları attığı duyuluyor.

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) , ABD'nin çağrısıyla İran'daki protestoları görüşmek üzere acil olarak toplanmıştı. Ancak ABD'nin bu adımı BMGK'da beklediği desteği görmedi.

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