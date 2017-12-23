T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'da parti yapan 230 kişi ahlâk polisi tarafından gözaltına alındı

Partiye katılanların içki içtiklerini ve dans ettikleri belirtildi

23 Aralık 2017 02:13

İran'da 'Erşad' adıyla bilinen ahlâk polisi, başkent Tahran'da iki ayrı kış gündönümü (21 Aralık) kutlamasına düzenlediği operasyonda 230 kişiyi gözaltına aldı. Tahran ahlâk polis gücünün başı Zülfikar Barfar, karma partiye katılanların içki içtiklerini ve dans ettiklerini söyledi.

Etkinliklerde şarkı söyleyen iki sanatçının da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirilirken; Barfar, partiden fotoğrafların sosyal paylaşım sitesi Instagram'a yüklendiğini söyledi.

Ülkede Erşad adıyla bilinen ahlâk polisleri, kadınların giyim-kuşamlarını da denetliyor. İran'da içki içenlere 80 kırbaç cezası verilebiliyor, ancak son yıllarda bunun yerine para cezası uygulanıyor.

'Yelda gecesi' olarak bilinen kış gündönümü kutlamaları, ülkenin en eski geleneklerinden biri. 21 Aralık ülkede, bu geceden itibaren kuzey yarımkürede gecelerin kısalıp gündüzlerin uzaması nedeniyle, iyinin kötüye karşı savaşı kazanmasını temsil ediyor.

ETİKETLER

irantahranpartigözaltıahlak polisierşad

İlgili Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İnsanlar hükümetin onları rahat bırakmasını istiyor

“Haklı olan halktır, hükümet değil”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24