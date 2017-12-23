İran'da parti yapan 230 kişi ahlâk polisi tarafından gözaltına alındı

İran'da 'Erşad' adıyla bilinen ahlâk polisi, başkent Tahran'da iki ayrı kış gündönümü (21 Aralık) kutlamasına düzenlediği operasyonda 230 kişiyi gözaltına aldı. Tahran ahlâk polis gücünün başı Zülfikar Barfar, karma partiye katılanların içki içtiklerini ve dans ettiklerini söyledi.

Etkinliklerde şarkı söyleyen iki sanatçının da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirilirken; Barfar, partiden fotoğrafların sosyal paylaşım sitesi Instagram'a yüklendiğini söyledi.

Ülkede Erşad adıyla bilinen ahlâk polisleri, kadınların giyim-kuşamlarını da denetliyor. İran'da içki içenlere 80 kırbaç cezası verilebiliyor, ancak son yıllarda bunun yerine para cezası uygulanıyor.

'Yelda gecesi' olarak bilinen kış gündönümü kutlamaları, ülkenin en eski geleneklerinden biri. 21 Aralık ülkede, bu geceden itibaren kuzey yarımkürede gecelerin kısalıp gündüzlerin uzaması nedeniyle, iyinin kötüye karşı savaşı kazanmasını temsil ediyor.