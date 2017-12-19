İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İnsanlar hükümetin onları rahat bırakmasını istiyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vatandaşlara haklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. İfade özgürlüğü, protesto hakkı, adil yargı ve mahremiyet gibi temel insan haklarını savunan ‘Haklar Bildirgesi’ni yayınlamasının birinci yıl dönümünde konuşan Ruhani, “Haklı olan halktır, hükümet değil” dedi.

“Vatandaşların haklarının kültürün bir parçası haline gelmesi için çalışmalıyız” ifadelerini kullanan İran Cumhurbaşkanı, gençliğe ve sosyal medya kullanıcılarına da haklarının uygulanmaması durumunda şikayetlerini dile getirmelerini öğütledi.

Güvenlik güçlerine de insanların hayatlarına yönelik müdahalelerini azaltma ve “kendi işlerine bakma” çağrısı yapan Ruhani, “İnsanlar, hükümetin onları rahat bırakmasını istiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olarak ikinci dönemini sürdüren Ruhani, mayıs ayında gerçekleşen seçimlerde yoğunluklu olarak kadınların ve gençlerin desteğini alarak, muhafazakar rakibi İbrahim Reisi karşısında zafer kazanmıştı.

Ruhani, geçen yıl 120 maddelik ‘Haklar Bildirgesi’ni imzalamasının ardından “En eski hayallerimden biri gerçek oldu” açıklamasında bulunmuştu.