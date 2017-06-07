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Dünya
Deutsche Welle

İran'da parlamento ve Humeyni'nin mezarında saldırı

İran'da yarı resmi iki haber ajansı, parlamento ve Humeyni'nin mezarında saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda bir kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

07 Haziran 2017 12:57

İran haber ajansları silahlı saldırganların bugün parlamentoya girerek ateş açması sonucu bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyururken, Ayetullah Humeyni'nin mezarında da intihar saldırısı olduğunu bildirdi.

Fars ve Mehr haber ajanslarının Telegram mesajlaşma yazılımındaki gönderi listesine iletilen mesajda, "Bir kişi bugün İran parlamento binasına girerek korumalara ateş açtı. Bir korumayı bacağından vurdu ve kaçtı" denildi.

İranlı milletvekili Elias Hazrati ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada üç saldırganın birinin tabanca diğer ikisinin ise makineli tüfeklerle parlamentoya girdiğini söyledi.

ISNA haber ajansına konuşan bir milletvekili de parlamentonun kapılarının kapatıldığını ve bir saldırganın etrafının güvenlik kuvvetlerince sarıldığını söyledi.

Devlet televizyonu saldırı ile ilgili bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı iki sivilin de olayda yaralandığını duyururken, saldırganın kimliğinin ve saldırı nedeninin belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Humeyni'nin mezarına intihar saldırısı

Diğer taraftan yarı resmi Fars ve IRIB haber ajansları Tahran'ın güneyinde bir kişinin Ayetullah Humeyni'nin anıt mezarında ateş açtığını ve birkaç kişiyi yaraladığını bildirdi.

İran devlet televizyonu biri intihar saldırganı dört “teröristin” Humeyni’nin mezarına girdiğini söylerken, ISNA kaynaklarına dayandırdığı haberinde Humeyni’nin mezarındaki saldırganın kendini havaya uçurduğunu aktardı. ILNA haber ajansı Humeyni'nin mezarında beş kişinin yaralandığını duyurdu.

Humeyni'nin mezarı parlamentoya birkaç kilometre uzakta bulunuyor. Humeyni 1979'da İran'da İslam Devrimini başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/SSB/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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