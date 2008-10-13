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Sağlık

İran’da organ bağışı milyonda bir

İran'da organ bağışının gelişmiş ülkelere oranla çok az olduğu bildirildi.

13 Ekim 2008 03:00

İran'da organ bağışının gelişmiş ülkelere oranla çok az olduğu bildirildi.

Bakanlık organ bağışını artırmak için harekete geçti

İran Daily gazetesinin haberine göre, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede her bir milyon kişiden 30 ila 40 kişi organ bağışında bulunurken, bu rakam İran'da en fazla iki kişide kalıyor.

Hastanın beyin ölümü gerçekleştiği halde yakınların mucize beklentisi içine girdiği ve bu yüzden organ bağışlamaya yanaşmadığı belirtilen haberde, bazı ülkelerde organ bağışında bulunmayı taahhüt edenlerin, beyin ölümleri gerçekleştikten sonra yakınlarının iznine gerek olmadan organlarının alındığı bilgisine yer verildi.

İran'da da organ bağışı, kişinin vasiyeti ve beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin onayıyla mümkün olabiliyor.

Dünyada en çok organ bağışında bulunanların milyonda 35 kişi ile İspanyollar olduğu kaydedildi.

(AA)

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