İran'da 'Muhteşem Yüzyıl' gözaltısı!

İran'da "Muhteşem Yüzyıl"ı Farsça seslendiren ve aralarında Kanuni Sultan Süleyman'a ses veren sanatçının da yer aldığı bir grup gözaltına alındı.

İran medyası, uydu üzerinden Farsça dublajlı olarak yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin seslendirmecilerinden gözaltına alınanlardan bazılarının tutuklandığı bildirdi.

Gözaltına alınanların niçin tutuklandığı dair bilgi verilmezken, yaşanan olayın ardından dizinin bundan sonra Farsça altyazılı orijinal Türkçe dilinde yayınlanması bekleniyor.

"Sultan’ın Haremi" adıyla İngiltere merkezli 'GEM Classic TV'den Farsça dublajlı olarak yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi, son zamanlarda Türkiye’nin yanı sıra İran'da da geniş tartışma konusu olmuştu. İran medyasındaki yapılan değerlendirmelerin çoğunda dizi eleştiriliyor. Fars haber ajansı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede dizide İranlıların aşağılandığı yorumuna yer vermişti.