İran'da Kürt açılımı

İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, Kürdistan Eyaleti üniversitelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açacaklarını ve İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’nın da Kürtçe haber yayınına başlayacağını duyurdu.

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Rouhani Kürdistan Eyaleti’nin Senendec şehrinde düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin eylem ve programları doğrultusunda Kürdistan halkına sözümün yerine getirilmesi için eylül ayının sonlarında Kürdistan üniversitelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı öğretimine başlayacağız" dedi.

Hassan Rouhani, bu adımların Kürt dili, edebiyatı ve kültürünü güçlendirmek için hükümet tarafından atılan ilk adım olduğunu belirterek, bu konuda başka adımlar atılacağı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Rouhani, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı IRNA'nın da yakında Kürtçe yayına başlayacağını söyledi.