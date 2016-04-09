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Dünya

İran’da köpeği işkenceyle öldüren adama 74 kırbaç cezası

Sanık "Hayvanlara nasıl davranılır eğitimi" alacak

09 Nisan 2016 17:35

İran'da bir köpeği işkence yaparak öldürmekten yargılandığı davadan suçlu bulunan bir adam, 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan sanığın ayrıca "Hayvanlara nasıl davranılır eğitimi" alması kararlaştırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, bir merada köpeğin kafasına onlarca kez tahta ile vurarak ölümüne neden olan sanık, ayrıca "hayvanlara nasıl davranılır eğitimi" almaya da mahkûm edildi. Şahıs bir yıl boyunca her hafta olayın yaşandığı Erdebil eyaletindeki Çevre Kurumu'nda giderek bu dersi alacak.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen olayın görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması üzerine konu ülkede büyük tepkiye neden olmuştu. Görüntülerden yola çıkan polis yaklaşık 2 ay önce şahsi yakalayarak mahkemeye sevk etmişti.

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