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BBC Türkçe

İran'da Kızıl Çarşamba'yı kutlayanlara sokak süpürme cezası

Meşhed kentinde, Hicri takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Kızıl Çarşamba (Çarşamba Suri) kutlamalarına katılanların bir kısmına sokak temizleme cezası verildi.

17 Mart 2017 10:03

İran'ın Meşhed kentinde, Hicri takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Kızıl Çarşamba (Çarşamba Suri) kutlamalarına katılan bazı İranlılara, sokak temizleme cezası verildi.

İran'da Kızıl Çarşamba sokaklarda ateş yakarak, havai fişek ve maytap patlatarak kutlanıyor.

Ancak her yıl polis ve Devrim Muhafızları, Kızıl Çarşamba'da "aşırılık" yaptıkları gerekçesiyle birçok kişiyi gözaltına alıyor.

Meşhed savcısı, kutlamaların kentte neden olduğu hasarı gösterebilmek adına böyle bir ceza verildiğini açıkladı.

Savcı, bu yıl gözaltına alınan kişilerin gelecek yıl kutlamalardan önce yeniden gözaltına alınacağını ve kutlamalar bitene kadar gözlatında tutulacağını belirtti.

İran'ın Tesnim haber ajansı bu yılki kutlamalarda ülke genelinde üç kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 351 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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