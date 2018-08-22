İran'da kazada ölen VEDAŞ şefi ve kuzeni toprağa verildi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İRAN\'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Yüksekova İşletme Şefi Sertip Dara ve kuzeni, ilçede, binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

VEDAŞ Yüksekova İşletme Şefi Sertip Dara (36) ve kuzeni Ferheng Dara (38), önceki gün İran\'dan akraba ziyaretinden dönerken sınır kapısına yakın bir bölgede trafik kazası geçirdi. Kazada Sertip ve Ferheng Dara hayatını kaybetti. Cenazeler, İran\'daki Urumiye Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Esendere Sınır Kapısı\'ndan alınarak Yüksekova\'ya getirildi. Sertip ve Ferhang Dara, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Beşbulak köyünde, binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Sertip Dara\'nın nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi. İki kuzenden geriye kazadan önce bir kafede nargile içerken çektirdikleri fotoğraf kaldı.

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