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Dünya

İran'da İslam Devrimi'nin 39. yıldönümü kutlandı

Ekber Karabağ / Tahran, 11 Şubat (DHA) - İran’da 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam Devrimi’nin 39'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

11 Şubat 2018 20:33

Ekber Karabağ / Tahran, 11 Şubat (DHA) - İran’da 1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde kurulan İslam Devrimi’nin 39\'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ülkenin tüm kentlerinde düzenlenen yürüyüşlere katılan İranlılar, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, ABD ve İsrail\'i protesto etti.
Tahran’da Azadi Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Ruhani, İran\'la dünya güçleri arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya değinerek, anlaşmaya başta ABD olmak üzere karşı tarafın sadık olduğu sürece bağlı kalacaklarını söyledi.
Ruhani, \"anlaşmadan çıkanlar çok çabuk zararını görecek\" diyerek, Washington yönetiminin anlaşmayla ilgili tutumunu eleştirdi.
İran\'da 1979 yılında Ayetullah Humeyni önderliğinde kurulan İran İslam Devrim ile Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilerek yerine İslam ilkelerini esas alan İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
Tahran’da İslam Devrimi’nin 39\'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

 

 

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