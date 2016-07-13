İran'da internetten muta nikâhı kıyılmaya başlandı!

İran'da Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden geçici nikâh yapıldığı belirtildi.

Reformist gruplara yakınlığıyla bilinen İbtikar gazetesinin haberine göre, söz konusu gruplara üye olanlar, geçici nikah yapmak istediği kişiyi özelliklerine göre kategorilendirilen listeden seçiyor.

Ardından seçilen kişiye "mihr" adı altında, grubun yöneticilerine de "danışman" hizmeti karşılığı belli bir ücret ödenerek 1 saatten 99 yıla kadar nikâh yapılabiliyor. Söz konusu grup üzerinden geçici nikah kıymak isteyen erkeklerin 2 milyon riyal (yaklaşık 180 TL) ila 15 milyon riyal (yaklaşık 1200 TL) ücret ödemesi gerekiyor.



Gruba üye olan erkekler için yaş dahil hiçbir şart bulunmuyor. Geçici nikâh kıymak isteyen kadınlar ise gruba üye olmak için kimlik bilgilerini ve özelliklerini belirten bir form doldurmak zorunda.



Haberde, Telegram'daki grubun kurucusunun yaptıkları işi ülkedeki medeni kanuna uygun olarak nitelediği ve kısa süre önce oluşturulan grubun şimdiye kadar 7 bin kişiye ulaştığı da aktarıldı.

Muta nikâhı nedir?

Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği muta nikâhı, kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret (mihr) karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak İran'daki medeni kanuna göre yasal olarak uygulanıyor.