İran’da iktidara 'büyücü' tutuklaması

T24 - İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ın 25 yakın kurmayı büyücülük ve ruh çağırma suçlarından tutuklandı.



İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’le Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad arasındaki iktidar kavgası metafiziksel bir boyut kazandı. İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberine göre, Ahmedinecad ve başdanışmanı İsfendiyar Rahim Meşai’ye yakın olduğu bilinen en az 25 kişi, cumhurbaşkanının politikalarını ilerletmek için büyücülük yapma ve ruh çağırma suçlamasıyla tutuklandı.





Belgesel yüzünden



Bu kişilerin ‘doğaüstü güçleri’ için gösterilen gerekçe ise Şii inancında kıyametten önce yeryüzüne geleceğine inanılan ‘12. ve son imam Mehdi’nin çok kısa bir sürede döneceğini savunan bir belgesel oldu. İran’da gösterime giren filmler hükümet onayından geçerken ve Ahmedinecad’ın da sürekli gündeme getirdiği Mehdi’yle ilgili takıntısı bilinirken, muhafazakâr din adamları, filmden cumhurbaşkanının yakın çevresindeki ‘sapkın’ kişileri sorumlu tuttu.

Ayandeh adlı haber sitesi, tutuklananlar arasındaki Abbas Gaffari’yi, ‘metafiziksel bağlamda özel becerileri bulunan ve bilinmeyen dünyalarla bağlantılar kurabilen bir kişi’ olarak tanımladı. Hükümetin kültürel komitesinin başındaki Abbas Amirifar ve Meşai’nin yeni çıkardığı Haft-e-Sobh gazetesinden bazı gazetecilerin de tutuklandığı belirtildi.





Yardımcısına tepki



Ahmedinecad’ın dünürü olan ve İran siyasetindeki nüfuzunu artırması nedeniyle Hamaney’e yakın din adamlarının tepkisini çeken Meşai, geçmişte de siyasi bir krizin merkezinde yer almıştı. Zira Ahmedinecad 17 Temmuz 2009’da dünürünü başkan yardımcılığına atamış, fakat İran’da son sözü söyleyen dini lider Hamaney hemen ertesi gün atamanın geri çekilmesini emretmişti. Benzer bir anlaşmazlık, üç hafta önce İstihbarat Bakanı Haydar Müslihi’nin istifası nedeniyle de yaşanmıştı.



Ahmedinecad’ın başdanışmanı Meşai, 2007’de Türkiye’ye yaptığı bir ziyarette kadınların folklor oyununu izlediği için İran’da muhafazakâr çevrelerce eleştirilmişti.





İstifasını mı istedi?



İran siyasetinde son sözü söyleyen dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in, gerginlik yaşadığı Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ın istifasını istediği iddia edildi. İran merkezli Examiner sitesinin Arab TV adlı televizyon kanalına dayandırdığı haber, başka hiçbir kaynak tarafından doğrulanmadı. Ancak Ahmedinecad’ın, İstihbarat Bakanı Haydar Müslihi’nin istifası konusunda Hamaney’e kafa tutması ülkedeki muhafazakârların tepkisini çekmiş, birçok milletvekili cumhurbaşkanının azlini veya istifa etmesini istemişti.