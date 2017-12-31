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Dünya
Deutsche Welle

İran'da hükümet göstericilere sertleşecek

İran’da hükümet protestolara katılan göstericilere daha sert müdahale edileceğini açıklarken, Telegram ve Instagram'a erişim engellendi.

31 Aralık 2017 22:39

İran'ın Meşhed kentinde geçen hafta perşembe günü başlayan hükümet karşıtı protestolar farklı kentlere yayıldı. Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde iki kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer iki kişinin öldüğünü doğruladı. İran hükümeti göstericilere karşı izlenecek çizginin sertleşeceği mesajını verdi. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli yaptığı açıklamada protestoları eleştirerek, "Burada protestolar değil, kendi halkına karşı bir ayaklanma söz konusu. Sorunların şiddet ve terörle çözülmesi bir seçenek değil. Buna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İran Parlamentosu Güvenlik Komisyonu hükümet karşıtı protestoları incelemeyi planlıyor. Komisyon'un ocak ayının ilk haftasında yapacağı oturuma Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılması planlanıyor.

Protestolar nedeniyle pazar günü öğleden sonra akıllı telefonlardan mesajlaşma ağı Telegram ile sosyal medya platformu Instagram’a ulaşım engellendi. İran devlet televizyonu internet sayfasından duyurduğu haberde, İranlı güvenlik birimlerinin geçici olarak Telegram ve Instagram’a ulaşımı engelleme kararı aldığını belirtti.

Gösteriler yayıldı

İran'ın Meşhed kentinde geçen hafta perşembe günü başlayan hükümet karşıtı protestolar farklı kentlere yayıldı. Dorud’da dünkü gösterilerde iki kişi hayatını kaybetmiş, Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölen iki kişinin İran polisince değil, "yabancı ajanlarca" öldürüldüğünü belirtmişti. Khojastehpur, "Ne polis, ne de güvenlik görevlileri ateş açtı. Sünni radikaller ve yabancı ajanların ölümlerden sorumlu olduğuna dair ipuçları var" açıklamasını yapmıştı.

Dorud'daki gösterilerde iki kişinin öldüğü haberi sosyal medya üzerinden duyurulmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda söz konusu iki kişinin İran polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli dün yaptığı açıklamada, protesto gösterilerine karşı güvenlik güçlerinin harekete geçeceğini duyurmuş ve "Düzeni bozanlar ve yasaları ihlal edenler bunun hesabını vermek, bedelini ödemek zorundadır" açıklamasını yapmıştı.

Alman hükümetinden İran’a çağrı

Alman hükümeti İran hükümetine rejim karşıtı protestolarda insan haklarına riayet etme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Alman hükümeti İran’ın farklı kentlerindeki protestolarla ilgili haberleri çok dikkatli bir biçimde takip ediyor" denildi. Açıklamada, toplantı ve gösteri düzenleme hakkı ile düşünce özgürlüğünün önemine dikkat çekilerek, "Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetine protestocuların haklarına riayet etme ve temkinli davranma çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda bütün tarafları arzularını barışçıl bir biçimde dile getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı protestolar nedeniyle İran’a seyahatlerle ilgili uyarılarını da güncelledi. Güncellemede, İran genelinde siyasi gösteriler düzenlenebileceği belirtilerek, kamuya açık yerler, meydanlarda dikkatli olunması, insan kalabalığından, gösterilerden kaçınılması istenerek, cep telefonu gibi cihazlarla çekim yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

DPA/AFP/Reuters, HT/BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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