İran'da evlilik kredisinde artış

Ramazan Bayramından sonra yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre,evlenecek her erkek ve kıza 2 bin 200'er dolar kredi verilecek.



Evlilik cüzdanı ve istenen diğer belgelerle bankaya müracaat edecek çift, 4 bin 400 dolar alabilecek. Yeni yasayla kredi alma şartları kolaylaştırılırken, son bir yılda evlenip kredi almayanlar da bu haktan yararlanabilecek. Krediler, uzun vadede geri ödeniyor.



Genç nüfusa sahip İran'da, evlilik çağındaki gençleri ekonomik açıdan hedefleyen ygulamadan, hemen hemen her yeni çiftin istifade ettiği belirtiliyor.

