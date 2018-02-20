İran'da düşen yolcu uçağının enkazı bulundu

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Şubat (DHA) - İran\'da pazar günü Tahran-Yasuc seferini yaparken içindeki 66 kişiyle düşen yolcu uçağının enkazına bu sabah ulaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, uçağın enkazın bölgede arama çalışmaları yapan orduya ait helikopterler tarafından belirlendiğini bildirdi.

Enkazın, İsfahan eyaletinin Semirom ilçesindeki Dena Dağı’nın yaklaşık dört bin kilometre yüksekliğinde bulunduğu belirtildi. Enkazının bulunmasıyla arama-kurtarma ekiplerinin bu noktaya yönlendirildiği belirtildi.

Aseman Hava Yolları\'na ait ATR72 tipi yolcu uçağı, Pazar sabah saat 08:00 sularında Tahran\'dan havalandıktan yaklaşık 50 dakika sonra radardan kaybolmuştu. 60 yolcu ve altı mürettebatı bulunan uçağın ilk belirlemeler göre bölgedeki dağlık alana sürtünerek düştüğü tahmin ediliyor.