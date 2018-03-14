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İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'da... Mina Başaran'ın nişanlısı da havalimanındaydı

    Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Akın Çeliktaş- Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL, (DHA) İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi

14 Mart 2018 17:15

 

 

Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Akın Çeliktaş- Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL, (DHA) İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul\'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı\'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10\'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne getirildi. Mina Başaran\'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.

Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna\'daki Adli Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. 

AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU\'NA GELDİ

Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu\'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. 

MERDİVENLERDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Adli Tıp Kurumu\'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.

(FOTOĞRAF)

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