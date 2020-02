İran'da düşen uçağın pilotlarından Melike Kuvvet ders verdiği okulda anıldı

İSTANBUL, (DHA)- 2’si mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği İran’daki uçak kazasının pilotlarından Melike Kuvvet için, ders verdiği üniversitede anma töreni düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi olan Melike Kuvvet’in anma törenine okulun yöneticileri, akademisyen arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

11 Mart\'ta Dubai\'den Türkiye\'ye dönerken İran\'da düşen özel jetin kadın pilotlarından Melike Kuvvet İstanbul Gelişim Üniversitesi\'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü\'nde öğretim görevlisi olarak da ders veriyordu. İran\'da düşen özel jette 2\'si pilot 1\'i kabin görevlisi olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını yitiren pilotlardan Melike Kuvvet öğretim görevlisi olarak ders verdiği üniversitede çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından düzenlenen törende anıldı.

KUVVET’İN AİLESİNDEN MESAJ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elçin Yakupoğlu, anma töreninde yaptığı konuşmaya, Melike Kuvvet’in ailesinin ilettiği mesajı okuyarak başladı.

“Bu anlamlı günde yanınızda olmayı çok isterdik. 11 Mart Pazar günü, uçak kazasında kaybettiğimiz ailemizin göz bebeği, can paremiz Melike’mizin vefatından sonra acımızı yürekten paylaşan, her an yanımızda olan, bizden desteklerini esirgemeyen, siz saygıdeğer İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin her birine tek tek sonsuz teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz vefa herkese örnek oldu. Bundan böyle sizler bizim evlatlarımızsınız. Hepimiz el birliği ile Melike’mizin anılarını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün dualarımız sizinle. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyor ve öpüyoruz.” Annesi Emine Umman Kuvvet, ablası İlknur Kuvvet Çelik.

Ailesinden gelen mesajı okuduktan sonra Melike Kuvvet’in evlat özlemi olduğuna değinen Yakupoğlu, “Evlat özlemin vardı. Şimdi buradasın Melikem. Hissediyorum. Bak etrafına, bir değil kaç tane evladın var gör. Hepsi tek yürek olmuş. İşte tam karşında. Hepsi senin emanetin bizlere artık. Adını, fikirlerini, ideallerini anacağım” dedi.

“MELİKE KUVVET, MERT BİR İNSANDI”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eski Müdürü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erdal Şen yaptığı konuşmada, Melike Kuvvet’in kendisini nasıl andığından bahsetti ve şunları söyledi:

“Müdürlerin en iyisi, en yakışıklısı ve en sabırlısıyım. Çünkü Melike Hoca beni böyle anıyordu. Bunu paylaşma nedenim benim ne kadar iyi bir insan olduğum değil. Kendiniz nasılsanız, karşı tarafı öyle görürsünüz. Bu özellikler, Melike’nin bana söylerken kendi özellikleri aslında. Mert sıfatı insanlar içindir. Melike Hoca mert bir insandı, mücadeleci bir insandı.”

“KOMUTANIM, BİNBAŞIM, RÜTBEN MELEK KANATLARI”

Öğretim Görevlisi Elif Taşdemir, yaptığı konuşma ile salondaki herkesi duygulandırdı.

“İki gözüm. Seneler geçecek ve ektiğimizi biçeceğiz. Yolum, yolundan geçen çocuklar. Ne canlar. Senin merhametli ellerini, ekinlerini iyiliklerle yeşertecek. Bizim ve en çok senin, en güzel sevdamız, Allah’ım biliyor dediğin, zaten başka kime emanet edeceğiz çilemizi. Ne diyordu Güven Abi hem, \'Komutanım baş üstüne. Su gibi aziz vatan\' Bilmesek ve inanmasak, tekdir hakikat, biz de korkardık şarkı söyleyen kadınlardan. Komutanım, Binbaşım, rütben melek kanatları, selam duruyor sana, insana değmeyi öğütlediğin evlatların.”

Melike Kuvvet’in öğrencisi Selcan Akbaş ise “Eğer bir gün pilot olursam. İleride ben de Binbaşı Melike Kuvvet’in öğrencisiydim demekten gurur duyacağım” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)