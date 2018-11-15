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İRAN'DA DÜŞEN TÜRK İŞ JETİNİN SON FOTOĞRAFIİ

  Gökhan Artan / İSTANBUL, (DHA)  İran’da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı

15 Kasım 2018 15:34

 

Gökhan Artan / İSTANBUL, (DHA) 
İran’da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Havalimanı’nda park halindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son fotoğrafına da İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer verildi.
11 Mart\'ta meydana gelen kazada Başaran Holding’e ait kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet\'in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Sharjah-İstanbul uçuşu sırasında İran\'da düşmüştü. Kazada Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.
İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda uçağın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah Havalimanı’nda park halindeki fotoğrafına da yer verildi. Rapordaki uçağın fotoğrafı son fotoğraf olarak kayıtlara geçti. 8 Mart tarihinde İstanbul’dan havalanan iş jeti Sharjah Havalimanı’na iniş yapmış, 11 Mart tarihindeki son uçuşunu yapacağı İstanbul uçuşu için park halinde beklemişti. Bu arada uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş’in cenazesine hala ulaşılamadı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
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-Uçağın fotoğrafı

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