İran'da düşen özel jetin pilotu 5 aydır kayıp; baba Gebeş: İki bayram geçti, haber gelmedi

Bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye giden işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve beraberindekileri taşırken düşen özel jetin pilotu Beril Gebeş’in naaşına 5 aydır ulaşılamadı. Kızlarına ulaşılamamasından dolayı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım" diye konuştu.

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başaran’ın kızı Başaran, evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşı ile birlike Başaran Holding’e ait jet ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. 11 Mart’ta da Başaran ve arkadaşları İstanbul’a dönmek için jet ile harekete geçti. Ancak özel jet, İran semalarındayken henüz belirlenemeyen bir sebeple dağlara çakıldı. Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet’in cesedine ulaşıldı. Ancak kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşı bulunamadı.

"Mezarı olsun"

Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Gebeş’i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Gebeş’in naaşına ulaşılamaması şaşkınlık yarattı.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, habergelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir” diye konuştu.

Camdan fırladı iddiası

Gebeş’in naaşına ulaşılamayınca da kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş’in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü belirtildi. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere’den İspanya’ya giden British Airways’e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.

Diğer iddiaya göre de, cesedin tamamen yanmış olma ihtimali gündeme geldi. Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş’in cesedinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlandı.

"Bıraksalar 24 saat uçarım..."

37 yaşındaki Beril Gebeş Jeoloji mühendisliği mezunuydu. Bir havacılık dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Pilot olmak istiyordum. Üniversiteden sonra babam ‘Yurt dışında master mı yapmak istersin, yoksa uçuş okuluna mı gitmek istersin?’ diye sorunca hiç düşünmeden uçmayı seçtim. Bıraksalar 24 saat uçarım. Pilot olmak için mesleğimi bıraktım."