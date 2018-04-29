İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçağın kara kutusu bulundu

Dubai'den Türkiye'ye dönüş yolundayken İran'da Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetindeki dağlık bölgeye düşen Başaran Holding'e ait özel jetin kara kutusu bulundu.

BBC Farsça Servisi'nin İran medyasına dayandırdığı haberlere göre Çarmahal ve Bahtiyari vilayeti yetkilisi Cafer Mardani, kara kutunun bulunduğunu, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 10'unun cenazesine ulaşıldığını söyledi.

Mardani, ulaşılan cenazelerin kimlik tespiti için DNA testlerinin yapıldığı bilgisini verdi.

Cesetlerin parçalanma ve yanma nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğu bildirildi.

Yetkili ayrıca, uçakta hayatını kaybedenlerin aileleri ile Türkiye'den yetkililerin cenazeleri almak için Şehrekürt Havalimanı'na geleceklerini ifade etti.

İran'ın ISNA ve FARS haber ajansları, İran Acil Yardım Kuruluşu Sözcüsü Mojtaba Khaledi'ye dayandırdığı haberinde uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın şirketinin yönetim kurulu üyesi de olan kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot bir hostes bulunuyordu.

Grup, Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi için Dubai'deydi.

Mina Başaran, Instagram hesabında Dubai'den #minasbachelorette (Mina'nın bekarlığa vedası) etiketiyle uçağın içinden fotoğraf paylaşmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada "Olaydan büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada da, jetin yerel saatle 16.59'da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından jetin ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk jetin pilotunu, Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulundu, uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek "Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Özel jetin neden düştüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Khaledi uçağın motorlarından birinin alev aldığını, bölge sakinlerinin de çarpışma anına tanık olduğunu söyledi. Khaledi, alevlerin kilometrelerce öteden bile görüldüğünü belirtti.

Hürriyet'in haberine göre Başaran Holding'e ait jetin kaptan pilotu Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından Beril Gebeş ile ikinci pilot Melike Kuvvet'ti.

28 yaşındaki Mina Başaran'ın sosyal medya hesabında, bekarlığa veda partisinde kendisine eşlik eden arkadaşlarını da fotoğraflarına eklemişti.

Fotoğrafta, Mina Başaran'a, arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay eşlik ediyordu.