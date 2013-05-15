İran'da dört MİT ajanı yargılanıyor

Iğdır'da casusluk yaptıkları iddiasıyla Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 20'şer yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 2 İranlının avukatı Timurhan Gür, "İranlıların ailelerindan aldığımız duyuma göre müvekkilerim yakalandığı zamana denk gelen bir süreçte, 4 MİT görevlisi İran'da yakalanıp tutuklanmış ve Tahran'da Ağır Ceza'da yargılanıyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, Iğdır'da 2011 yılında MİT, Vilayet, Emniyet Müdürlüğü gibi binaların fotoğraflarını çektikleri ve casusluk yaptıkları iddiası ile suçlanan Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek, Shahram Zargham Khoei ile bunlara para karşılığı bilgi sızdırdığı öne sürülen yöre halkından 9 kişi hakkında Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün yapılan 5'inci duruşmada tutuklu 2 İranlının üzerinden çıkan kamera görüntülerinin sonradan eklenip eklenmediğinin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilen müzekkereye yanıt gelmediği belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından mahkemeye gönderilen yeni raporda, GPS incelemesine göre İranlılar'ın, Ağrı, Doğubayazıt, Diyadin, Iğdır'da askeri bölge, devlet hastaneleri, askeri lojmanlar, karakol, MİT binası gibi yerlere baktıkları bildirildi. İranlı Mohammad Reza Esmaeilpour Ali Malek, Diyadin'e gitmediklerini belirtti ve MİT raporunu kabul etmediğini anlattı.

İranlılar'ın avukatı Timurhan Gür müvekkillerinin ailelerinden önemli bir duyun aldığını belirtti. Duyduklarını aktaran Avukat Gür, "Müvekkillerim yakalandığı zamana denk gelen bir süreçte 4 MİT görevlisi İran'da yakalanıp tutuklanmış. Tahran'da Ağır Ceza'da yargılanıyorlarmış. Bu şekilde bir duyumumuz var" diye konuştu.

İranlılar'ın diğer avukatı Erol Gür ise heyet olarak kamerada yer alan ve koordinatları çıkan Iğdır ve Ağrı'da yerlerde keşif yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti de sanık avukatları ile birlikte 31 Mayıs günü keşif yapılmasını, İranlılar'ın tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.