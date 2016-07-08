İran'da dev tesiste yangın

İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kentine bağlı Mahşehr ilçesindeki Bu Ali Sina petrokimya tesisinde çıkan yangın nedeniyle söz konusu tesisle birlikte bölgedeki 5 petrol tesisinde tahliye işleminin başladığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre, dün akşam Bu Ali Sina petrokimya tesisinin paraksilen biriminde meydana gelen sızıntı nedeniyle çıkan yangın sonucu yakıt tankları da alev aldı. Yakıt tanklarındaki yangının halen söndürülemediği belirtildi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; tesisin yakıt tanklarındaki yangın nedeniyle Petrol Bakanlığı'nın talimatıyla Bu Ali Sina petrokimya tesisindeki yangının çevredeki tesislere de sıçrama ihtimali göz önüne alınarak, bölgedeki Fecr, Huzistan, Tondguyan ve Emir Kebir adlı petrokimya tesislerinin de tahliye edildiği bildirildi.

Tesnim'in raporuna göre, Mahşehr Özel Ekonomi Bölgesi'nde yer alan tesislerde yılda yaklaşık 25 milyon ton petrokimya ürünü üretiliyor. Raporda, tesislerin tahliyesinin bu üretime darbe vurabileceği ifade edildi.

Ahvaz Şahinleri: Saldırı düzenledik

Öte yandan "Ahvaz Şahinleri" adlı bir örgüt, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, İran'ın, Arap kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Ahvaz bölgesinde "baskıcı politikalar izlediği" gerekçesiyle tesise saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenen örgüt, İran ekonomisinin hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.