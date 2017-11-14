İran’da depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 450’yi geçti (2)

Ekber Karabağ / Tahran, 14 Kasım (DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kenti merkezli 7.3 büyüklüğündeki depremde, İran\'da 14 bölge etkilenirken en az 450 kişi hayatını kaybetti. Soğuk kış günlerinde binlerce İranlı vatandaşı sokakta bırakan deprem ülkenin son on yıldır yaşadığı en ölümcül deprem olarak kaydedildi.

Resmi verile göre, depremin en çok hissedildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar en az 450 kişi hayatını kaybederken, yedi bin kişi de yaralandı. Depremin bazı köylerde kerpiçten evleri yerle bir ettiğini aktaran yetkililer aynı zamanda deprem nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının kurtarma çalışmalarını aksattığını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kirmanşah bölgesini ziyaret etti ve hükümetin bölgedeki sorunları en kısa zamanda çözmek için bütün gücünü kullanacağı sözünü verdi.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney ise, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran toplumuna başsağlığı dileyerek devlet kurumlarına yardım çağrısı yaptı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

En çok can kaybının Kirmanşah iline bağlı Serpol Zehap, Kasr-i Şirin ve Selas Babacani ilçelerinde yaşandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

İran\'ın Serpol Zehap İlçesi deprem sonrası

Yıkılan binalar

Halkın yıkılan evlerinden eşyalarını evlerinden dışarı çıkarması

Toplu konut binalarındaki hasar

Askerlerin halka yardımı

Kurulan çadırlar

Olası ölü ve yaralılara ulaşmak için arama kurtarma çalışması