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Dünya

İran’da depremin bilançosu artıyor: Ölü sayısı 450’yi geçti

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 14 Kasım (DHA) - Irak'ın Süleymaniye kenti merkezli 7

14 Kasım 2017 12:27

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 14 Kasım (DHA) - Irak\'ın Süleymaniye kenti merkezli 7.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran\'da yaşamını yitirenler en az 450 kişiyi geçti. Soğuk kış günlerinde binlerce İranlı vatandaşı sokakta bırakan deprem ülkenin son on yıldır yaşadığı en ölümcül deprem olarak kaydedildi.
Resmi verile göre, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar en az 450 kişi yaşamını yitirirken, 7,000 kişi de yaralandı. Depremin bazı köylerde kerpiçten evleri yerle bir ettiğini aktaran yetkililer aynı zamanda deprem nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarının kurtarma çalışmalarını aksattığını aktardı.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
En çok can kaybının Kirmanşah iline bağlı Serpol Zehap, Kasr-i Şirin ve Selas Babacani ilçelerinde yaşandığı belirtildi.

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