İran'da çöken Plasco binasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı

İran Devlet Televizyonu, başkent Tahran'ın simge yapılarından biri olarak gösterilen ve geçen hafta çıkan yangının ardından çöken 17 katlı Plasco binasının enkazında dört kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Binanın çökmesinin ardından 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Binanın enkazındaki arama çalışmaları sürüyor.

Reuters'ın haberine göre, İran Acil Sağlık Hizmetleri biriminin Başkan Yardımcı İsmail Farahani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dört kişinin cesedine ulaşıldı ve kimlik tespiti için adli tıpa gönderildi" dedi.

Farahani, bulunan cesetlerin zemin katta olduğunu da sözlerine ekledi.

Tahran'ın merkezi bir yerinde bulunan Plasco binasında geçen hafta önce yangın çıkmış ve bina boşaltıldıktan sonra itfaiyenin içeride söndürme çalışmaları devam ederken çökmüştü. Binanın yakınlarında bulunan Türkiye, İngiltere ve Almanya büyükelçilikleri güvenlik gerekçesiyle tedbir olarak boşaltılmıştı.

Yetkililer, binanın güvenlik standartlarını karşılamamasından dolayı içinde bulunan mağaza ve işyerlerinin sigortasız olduğunu belirterek, toplam zararın 500 milyon dolara yakın olduğunu ifade ediyor.

Çöken Plasco binasında ev ve ofisler, binanın en altında ise bir alışveriş merkezi yer alıyordu. Ancak bir süredir binanın güvenliğiyle ilgili bazı kaygılar olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre, İran Devlet Televizyonu'na konuşan itfaiye sözcüsü, binada ağırlıklı olarak konfeksiyon atölyelerinin bulunduğunu belirterek, "Güvenlik kaygılarından dolayı belediye tarafından binanın boşaltılması gerektiği yönünde defalarca uyarılar yapıldı" dedi.

Binayı, devrim öncesinin ünlü iş adamlarından İranlı Yahudi Habibullah Elganyan inşa etmişti.

İnşaatı 1962'de tamamlanan Plasco, o dönem Tahran'ın en yüksek binasıydı. Daha sonra ise Tahran'da Plasco'dan da yüksek binalar inşa edilmişti.

Elganyan ise 1979 İran Devrimi'nin ardından İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve idam edilmişti.