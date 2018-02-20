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Dünya

İran'da çıkan olaylarda 3 polis hayatını kaybetti

İRAN'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı

20 Şubat 2018 03:43

İRAN\'ın başkenti Tahran\'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi\'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tahran\'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi\'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensupları ile polis arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların ardından gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, çatışmaların yeniden çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

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