İran'da çıkan olaylarda 3 polis hayatını kaybetti

İRAN\'ın başkenti Tahran\'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi\'nin gözaltına alınmasının ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tahran\'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi\'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensupları ile polis arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayların ardından gözaltına alınanlar olduğu öğrenilirken, çatışmaların yeniden çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.