İran'da boşanmaların suçlusu: Türk dizileri

Uluslararası yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren İran'da kriz boşanma oranlarını artırdı, yetkililer ise faturayı Türk dizilerine çıkardı.

İran dünyada en yüksek boşanma oranın görüldüğü dördüncü ülke olurken yalnız Tahran'da bu yıl ayrılan çiftlerin sayısında yüzde 6 yükseliş yaşandı.

Boşanmaların artmasındaki en büyük etmenlerden biri olarak ABD'nin şiddetini yükselttiği ekonomik yaptırımlardan ötürü ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar gösteriliyor.

İşsizlik, yüksek enflasyon ve para biriminin değer kaybetmesi boşanmalarda etkin olan ekonomik sebepler iken İran hükümeti boşanmaların bir diğer suçlusunun Türkiye dizileri olduğunu söylüyor.

İran hükümetine göre bu diziler boşanma hakkındaki geleneksel tabuları yıkarak "aile kurumunu istikrarsızlığa" sürüklüyor.

Ahmet Mahmud adlı İranlı bir yetkili "İstatistiklere göre insanlar günde dört saat dizi izlerken çiftler arasındaki sözlü iletişim süresi 14 dakika" diyerek durumu özetliyor. Gündüz saatlerinde Batı kültürünün etkilerine karşı savaşmak amacıyla yayınlanan bir programda erkekler, eşlerini öldürmek ya da boşanmalarına sebep olarak uydu televizyonunu gösteriyor.

Diğer yandan ailelerin yüzleştiği ekonomik sorunların tablosu çok çarpıcı. Tahran'da çalışan avukat Fatma Şirazi "İran'da genelde çalışan kesim erkekler ve finansal açıdan sıkıntı yaşayanlar büyük stres altında. Birçok erkek, ailelerine karşı kızgın ve sabırsız, en ufak bir şeyden kavga ediyorlar" diyor. İran'da kadınlar eşlerinin izni olmadan boşanamıyor. Bu yüzden evlilik görevlerini yerine getiremediklerini ispat etmek zorundalar.