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Dünya
Deutsche Welle

İran'da başörtüsünü çıkaran 29 kadın tutuklandı

İran'da protesto amacıyla başörtüsünü çıkaran 29 kadın tutuklandı. Aralık ayından bu yana başörtüsüne tepki amacıyla ülkede tek kişilik gösteriler düzenleniyor.

02 Şubat 2018 19:16

İran'da başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkan kadınların sayısı artıyor. Başkent Tahran'da kamuya açık alanda takılması zorunlu olan başörtüsünü protesto amacıyla çıkaran 29 kadın tutuklandı. Fars, İLNA ve Tasnim haber ajansları İran polisinin kadınları kamu düzenine aykırı davranmaktan tutuklandığını bildirdi.

1979 yılındaki İslam devriminden bu yana İranlı kadınlar için başörtüsü takma zorunluluğu bulunuyor. Aralık ayından bu yana İran'ın farklı kentlerinde kadınların başörtülerini çıkararak tek kişilik eylem yaptığına dair fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Eylemlere, başörtüsünü bir sopanın ucuna bağlayarak Tahran'da bir elektrik dağıtım kutusunun üzerine çıkan Vida Movahed önayak olmuştu. İranlı insan hakları avukatı Nesin Sotudeh genç kadının bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını duyurmuştu. Movadeh tutuksuz yargılanacak.

Başsavcı önemsemiyor

Sotudeh, hafta başında protesto eylemine katılan bir kadının ise hala cezaevinde olduğunu ve serbest bırakılması için 90 bin Euro kefalet talep edildiğini söyledi. İranlı avukat, protestocu kadın alıkonmak istendiğinden kefaletin yüksek tutulduğunu belirtti.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri kadınların başlattıkları protesto eylemlerini "çocukça" ve "önemsiz" bulduğunu söyledi. Endişeye mahal olmadığını belirten Montazeri "birkaç göstericinin bilgisizlikten ve muhtemelen yabancıların etkisiyle böyle hareket ettiğini" dile getirdi.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TahranTasnimVida MovahedNesin SotudehEuroBaşsavcısı Muhammed Cafer MontazeriMontazeriDeutsche Welle Türkçe

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