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Dünya

İran'da ABD elçiliği önünde füzeli gösteri

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Kasım (DHA) - Kasım 1979'da İranlı bir grup üniversite öğrencisinin Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’ni basarak çalışanları 444 gün rehin alması olayının yıl dönümü İran'ın çeşitli kentlerinde yapılan gösterilerle anıldı

04 Kasım 2017 18:25

Ekber Karabağ / Tahran, 4 Kasım (DHA) - Kasım 1979\'da İranlı bir grup üniversite öğrencisinin Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’ni basarak çalışanları 444 gün rehin alması olayının yıl dönümü İran\'ın çeşitli kentlerinde yapılan gösterilerle anıldı.
\"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü\" olarak da adlandırılan günde, çoğunluğu öğrenci on binlerce kişi, şu an müze olarak kullanılan ABD\'nin Tahran\'daki eski Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Washington Yönetimini protesto etti.
ABD ve İsrail bayraklarıyla, ABD Başkanı Donald Trump\'ın kuklalarını yakan kalabalık, \"Kahrolsun Amerika\" ve \"Kahrolsun İsrail\" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler, Suudi Arabistan yönetimi de attığı sloganlarla protesto etti.
Tören alanında menzili 2000 kilometreye ulaşan Kadir isimli karadan karaya atılan balistik bir füze sergilendi. İran\'ın füze çalışmaları son günlerde Beyaz Saray\'la sık sık tartışma konusu oluyor. ABD Temsilciler Meclisi, geçen hafta İran\'ın uzun menzilli balistik füze programı konusunda ikiye karşı 423 oyla yeni yaptırım öngören tasarıyı kabul etmişti.
Ne olmuştu?
4 Kasım 1979\'da, İran\'dan kaçan devrik şah Muhammed Rıza Pehlevi\'nin ABD’ye kabulünü protesto eden bir grup öğrenci, ABD\'nin Tahran\'daki Büyükelçiliği\'ni basarak, çalışanları 444 gün rehin almıştı. Kriz,  hala devam eden Washington-Tahran diplomatik ilişkilerinin sona ermesine neden oldu.

Görüntü Dökümü:

ABD\'nin Tahran’daki eski Büyükelçiliği önünde yapılan gösteri

Gösteride ABD ve İsrail bayrakları yakılıyor

Eski ABD Büyükelçiliği\'nden görüntüler

Tören alanında sergilenen füze

Yetkililerin kalabalığa konuşması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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