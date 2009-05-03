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Kültür-Sanat

İran’da 8 bin yıllık mezar

İran'da yapılan arkeolojik kazılarda 8 bin yıllık mezar bulundu.

03 Mayıs 2009 03:00

İran'da yapılan arkeolojik kazılarda 8 bin yıllık mezar bulundu.

İran basınında yer alan haberlere göre, Loristan ve İlam eyaletlerinde yapılan kazılarda, Yeni Taş Çağına ait mağara, barınak, araç gereç ve mezar keşfedildi.

Arkeologlar, bulunan üç mezarın 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Yeni Taş Çağındaki yaşam biçimine ait yeni bilgi ve bulgulara ulaşmayı hedefleyen kazılarda ayrıca süs eşyalarıyla değerli taşlara rastlandığı kaydedildi.

Topraktan araç gerecin bulunmadığı kazılarda, insanların mağaradan yerleşik hayata geçişine dair izler üzerinde çalışıldığı bildirildi.

(AA)

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