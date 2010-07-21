İran'da 5.8 şiddetinde deprem

T24 - İran'ın güney kesiminde, Körfez kıyı şeridi 5,8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra 5,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremin 22.38'de, ikincisinin ise bundan 12 dakika sonra meydana geldiğini, her iki depremin merkezinin Lar bölgesi 85 kilometre güneybatısında birbirine bir kaç kilometre uzakta ve aynı derinlikte olduğunu bildirdi.

İran Sismoloji Merkezi de iki deprem meydana geldiğini açıkladı, ancak açıklamada depremle ilgili ayrıntı verilmedi.