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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran Kızılayı Hürmüzgan Eyaleti Başkanı Ali Ama, şu ana kadar can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bilgi alınmadığını bildirdi

26 Ocak 2015 09:47

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden, 5 büyüklüğündeki depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ve merkez üssünün kentin 31 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.

Öte yandan İran Kızılayı Hürmüzgan Eyaleti Başkanı Ali Ama, İran resmi haberajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Fin, Ginu, Taziyan, Rızvan ve Tengi Bağ bölgelerine ekiplerin sevk edildiğini, şu ana kadar can veya mal kaybı olup olmadığı hakkında bilgi alınmadığını bildirdi.

Yaklaşık sekiz saniye süren deprem nedeniyle halkın panik içinde evlerini terk ederek sokaklara çıktığı belirtildi.

Öte yandan dün sabah saatlerinde, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Zarnak kentinde de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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