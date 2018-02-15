İran'da "gölge komutan" İsrail'i tehdit etti

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Şubat (DHA) - İran Devrim Muhafızları\'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hizbullah komutanlarından İmad Muğniye için Tahran\'da düzenlenen anma töreninde İsrail\'i sert ifadelerle hedef aldı.

İsrail\'in son zamanlarda Suriye\'de düzenlediği operasyonlara değinen Kasımi, \"Bu rejim delice yaptığı operasyonları dehşete kapıldığından düzenliyor\" diye konuştu.

Tümgeneral Süleymani, \" İmad Muğniye ve onun gibi İsrail tarafından öldürülen insanların kanının kısası bir füze fırlatmak veya bir kişinin öldürülmesi değil, belki bu rejimin tümden temelini yıkmaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Kasım Süleymani\'nin konuşması ve atılan sloganlar