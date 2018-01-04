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Dünya

İran'da 3 istihbarat görevlisi öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, öldürülen askerler için açıklama yaptı

04 Ocak 2018 00:05

İran'ın batısındaki Piranşehir'de devam eden gösterilerde 3 İran istihbarat görevlisi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kenti kırsalında bugün çıkan çatışmada üç askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haberde ölen kişiler için " adsız askerler " ifadesi kullanıldı. Söz konusu ifade İran'da ağırlıklı olarak istihbarat üyeleri için kullanılıyor.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, saldırganlarla ilgi arama operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Saldırı olayının, ülkede perşembe gününden itibaren başlayan protesto gösterileri ile alakalı olup olmadığı bilinmiyor. (DHA)

 

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