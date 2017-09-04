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Dünya
Deutsche Welle

İran'da 3 ABD vatandaşının hapis cezası onandı

İran'da üç ABD vatandaşı ve bir Lübnanlıya verilen on yıllık hapis cezası onandı.

04 Eylül 2017 17:11

İran Başsavcılığı bir ABD vatandaşı ile iki İran asıllı Amerikalı ve bir de Lübnanlının hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı. Başsavcılığın açıklamasında "yabancı hükümetlerle işbirliği yapmaktan" yargılanan dört sanık hakkındaki hükmün istinaf mahkemesi tarafından onaylandığı belirtildi. Dört sanık onar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hüküm giyen Pekin doğumlu Amerikan vatandaşı Xiyue Wang'ın cezası temmuz ayında açıklanmıştı. Xiyue "sızma faaliyetlerinde bulunmaktan" yargılanmış ancak ayrıntılı bilgi verilmemişti. İran asıllı Amerikalılarla Lübnanlı sanık ise 2016 yılının ekim ayında ABD hesabına casusluk yapmaktan on yıl hapse mahkûm edilmişti. ABD yönetimi, tutukluların serbest bırakılmalarını talep etmişti.

İran Başsavcılığı ocak ayında Tahran cezaevlerinde 70 casusun bulunduğunu duyurmuştu. Mahkûmlardan sadece birkaçının kimliği öğrenilebilmişti. Gözlemciler tarafından tutuklu ve mahkûmların büyük bölümünün Amerikan ya da bir Avrupa ülkesinin uyruğunu almış İran asıllı kişiler olduğu belirtiliyor.

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sonra İran ile ABD arasındaki ilişkiler belirgin şekilde bozulmuştu. Donald Trump seçim kampanyası sırasında İran ile imzalanan ve yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören nükleer anlaşmayı feshedeceğini duyurmuştu. Ancak anlaşma halen yürürlükte bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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