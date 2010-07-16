İran'da 2 camiye intihar saldırısı: 22 ölü...

T24 -

ABD'den saldırılara kınama

İran'ın güneydoğusunda bulunana Sistan-Belucistan bölgesindeki Zahedan şehrinde Şii ibadetçileri ve Devrim Muhafızlarının hedef alan intihar saldırısını üstlenen Cundallah adlı Sünni grubun iki camiye düzenlediği intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken en az 300 kişi de yaralandı.El Cezire'nin haberine göre Dubai merkezli bir televizyon, Sünni Cundallah'ın, saldırıların liderleri Abdülmelik Rigi'nin idamına cevap niteliğinde olduğunu, İran'ı yeni saldırılarla tehdit ettiğini duyurdu.ABD Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarını kınarken,dehşet verici olarak tanımladığı saldırıların sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.Rigi, 2008 yılında Pakistan'da yakalanmasının ardından İran'a teslim edilmiş ve Mayıs ayında idam edilmişti.