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Dünya

İran'da 2 camiye intihar saldırısı: 22 ölü...

Ülkenin güneydoğusunda gerçekleştirilen ce Cundullah adlı örügütn üstlendiği saldırıda Devrim Muhafızları hedef alındı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - İran'nın güneydoğusundaki 2 camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybederken, saldırıyı Sünni Müslüman Cundallah (Allah'ın Askerleri) üstlendi. En az 300 kişinin de yaralandığı ve Şii ibadetçiler'le Devrim Muhafızları'nın hedef alındığı saldırıyı ABD "dehşet verici" olarak tanımladı ve kınadı.

İran'ın güneydoğusunda bulunana Sistan-Belucistan bölgesindeki Zahedan şehrinde Şii ibadetçileri ve Devrim Muhafızlarının hedef alan intihar saldırısını üstlenen Cundallah adlı Sünni grubun iki camiye düzenlediği intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken en az 300 kişi de yaralandı.

El Cezire'nin haberine göre Dubai merkezli bir televizyon, Sünni Cundallah'ın, saldırıların liderleri Abdülmelik Rigi'nin idamına cevap niteliğinde olduğunu, İran'ı yeni saldırılarla tehdit ettiğini duyurdu.


ABD'den saldırılara kınama


ABD Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarını kınarken,dehşet verici olarak tanımladığı saldırıların sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Rigi, 2008 yılında Pakistan'da yakalanmasının ardından İran'a teslim edilmiş ve Mayıs ayında idam edilmişti.


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