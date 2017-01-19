İran'da 17 katlı bina çöktü, Türkiye Büyükelçiliği boşaltıldı

İran'ın başkenti Tahran'ın simgeleri arasında gösterilen 17 katlı Plasco binası, sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası boşaltılmasının ardından çöktü. Binanın karşısındaki Türkiye Büyükelçiliği tedbir amaçlı boşaltıldı.

AFP ve Reuters ajansları, İran Devlet Televizyonuna dayandırdıkları haberde, en az 38 itfaiyecinin yaralandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre İran Devlet Televizyonu, "En az 38 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak bu kişilerin bir bölümü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

9. katta çıkan yangın sonrası bina boşaltıldı ve bölgeye 200 itfaiyeci yönlendirildi. Bina çöktüğü sırada içeride itfaiye görevlileri bulunuyordu.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Tahran Vali Yardımcısı Muhsin Hamadani, binada yangın çıkmasının ardından yakınlarında bulunan Türkiye, Almanya ve İngiltere'den büyükelçiliklerinin boşaltılmasını istediklerini açıkladı.

Hamadani, bu talebin binanın çökmesinden önce yapıldığını ve söz konusu ülkelerin de büyükelçiliklerinde bulunanları tahliye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çöken Plasco Binası'nda ev ve ofisler, binanın en altında ise bir alışveriş merkezi yer alıyordu. Ancak bir süredir binanın güvenliğiyle ilgili bazı kaygılar olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre, İran Devlet Televizyonu'na konuşan itfaiye sözcüsü, binada ağırlıklı olarak konfeksiyon atölyelerinin bulunduğunu belirterek, "Güvenlik kaygılarından dolayı belediye tarafından binanın boşaltılması gerektiği yönünde defalarca uyarılar yapıldı" dedi.

Binayı, devrim öncesinin ünlü iş adamlarından İranlı Yahudi Habibullah Elganyan inşa etmişti.

İnşaatı 1962'de tamamlanan Plasco, o dönem Tahran'ın en yüksek binasıydı. Daha sonra ise Tahran'da Plasco'dan da yüksek binalar inşa edilmişti.

Elganyan ise 1979 İran Devrimi'nin ardından İsrail ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve idam edilmişti.