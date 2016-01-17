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Dünya
Deutsche Welle

İran’a yönelik yaptırımlar kaldırıldı

İran’ın temmuzda imzalanan nükleer anlaşmanın tüm gereklerini yerine getirmesi üzerine ABD ve Avrupa Birliği Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı.

17 Ocak 2016 13:58


Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Yukiya Amano dün akşam Viyana'da yaptığı açıklamada İran'ın 14 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan nükleer anlaşmanın tüm gereklerini yerine getirdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) ve Almanya ile İran arasında temmuz ayında zorlu müzakerelerin ardından yürürlüğe giren anlaşma Tahran'ın nükleer bomba üretmesini engellemek amacıyla imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Tahran uranyum zenginleştirme santrifüjlerini üçte iki oranında düşürdü ve zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya gönderdi. Ayrıca Arak'taki ağır su reaktörünün çekirdeği de yerinden söküldü.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın açıklamasının hemen ardından ABD ve Avrupa Birliği İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi ve yaptırımların kaldırılması sebebiyle İran halkını kutladığını açıkladı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ruhani “Sabırlı İran halkının büyüklüğü karşısında eğiliyorum” diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesiyle birlikte dünyanın daha güvenli bir yer haline geldiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de konuyla ilgili açıklamasında anlaşmanın hayata geçirilmesinin “diplomatik bir başarı” olduğunu vurguladı.

İsrail'den ise tarihi anlaşmanın hayata geçmesine eleştiri geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu Tahran'ın Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ve “tüm dünyaya terörizmi yaydığını” söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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