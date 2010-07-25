-İRAN'A YENİ YAPTIRIM PAKETİ YARIN OYLANACAK ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Avrupa Birliğinin İran'ın tartışmalı nükleer programı konusunda müzakereler için masaya oturmasını sağlamak amacıyla, bu ülkeye özellikle stratejik enerji sektörünü hedefleyen geniş çaplı yeni yaptırımları yarın kabul etmesi bekleniyor. Yeni yaptırımlarla ilgili karar, Brüksel'de yarın yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacak. 27 AB ülkesinin büyükelçilerinin Perşembe günü yaptırımların içeriği konusunda anlaşmalarının ardından oylamanın sonucuyla ilgili hiçbir şüphe bulunmuyor. Yaptırımların büyük bölümü Salı günü yürürlüğe girecek. AB'nin Tahran'a ağırlaştırılmış yeni yaptırımları, BM Güvenlik Konseyinin 9 Haziranda, birçok ülkenin atom silahının ön habercisi olarak gördükleri uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesini cezalandırmak için ilan ettiği yaptırımlar dizisinden çok daha ileriye gidiyor. İsminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı bir diplomat, bunun AB'nin şimdiye dek İran'a veya bir başka ülkeye karşı ilan edeceği en önemli yaptırım paketi olacağını söyledi. Bu kez İran'ın doğalgaz ve petrol endüstrisini hedefleyen AB, yaptırım paketiyle, yeni yatırımları, teknik yardım ve teknoloji transferini, özellikle rafine etme işlemi ve doğalgazın sıvılaştırılmasını yasaklayacak. Dünyanın dördüncü büyük hampetrol üreticisi İran, rafine etme kapasitesi yetmediğinden iç pazarındaki talebi karşılamak için kullandığı benzinin yüzde 40'ını ithal ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda, uluslararası yaptırımların İran'a benzin ve diğer petrol ürünlerinin ithalinin azalmasına neden olmasının ve bu ülkenin doğalgaz ile petrol sanayisinin gelişiminin uzun vadede "açıkça etkilemesinin" beklendiği kaydedildi. Yaptırımlardan sadece İran değil, Avrupalı şirketler de etkilenecek. İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka diplomat, bazı AB üyesi ülkelerin, yaptırım paketini onaylamak için kendi ekonomik çıkarlarından dolayı önemli sorunların üstesinden gelmeleri gerektiğini söyledi. AB yaptırım paketi dolayısıyla, İran'ın gemi taşımacılığı sektörü, özellikle denizcilik şirketi IRISL ve şubeleri, Avrupa limanlarındaki sıkı kontrollerden dolayı önemli şekilde etkilenecek. AB ayrıca, ihracat kredilerini sınırlayarak, İran ile karşılıklı ticaret imkanlarını iyice azaltmayı öngörüyor.