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|İran'a yatırım yapan yabancıya yaptırım
isteği
Amerikan Temsilciler
Meclisinden 50 üye, İran'da enerji alanına yatırım yapan yabancı şirketlere
yaptırım uygulanması için ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup
yazdı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da
İran'ın sivil kullanım için yurt dışında uranyum zenginleştirmesi konusunda
görüşmelerde “öngörülenden çok yavaş ilerleme sağlandığı” açıklanırken, Obama'ya
gönderilen mektubu imzalayanlardan Cumhuriyetçi Mark Kirk ile Demokrat Ron
Klein, “bu sorunu diplomasi çözemezse kullanılabilecek başka önlemlerin
hazırlanmasını teşvik ediyoruz” ifadesine yer verdi.
ABD'de 1996'da
çıkarılan bir kanun, başkanların, İran'da enerji alanında yatırım yapan yabancı
şirketleri cezalandırmasına olanak sağlıyor.
Mektupta, İran'da bu alanda
yatırım yapan yabancı şirketler arasında Total, ENI, Bow Valley, Royal Dutch
Shell, Norsk Hydro, Lukoil, GVA Consultants, Sheer Energy, LG, Statoil, Inpex,
China National Offshore Oil Company, Sinopec, Daelim, SKS Ventures, Petrobras
sayılıyor.