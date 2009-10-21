İran'a yatırım yapan yabancıya yaptırım isteği



Amerikan Temsilciler Meclisinden 50 üye, İran'da enerji alanına yatırım yapan yabancı şirketlere yaptırım uygulanması için ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazdı.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın sivil kullanım için yurt dışında uranyum zenginleştirmesi konusunda görüşmelerde “öngörülenden çok yavaş ilerleme sağlandığı” açıklanırken, Obama'ya gönderilen mektubu imzalayanlardan Cumhuriyetçi Mark Kirk ile Demokrat Ron Klein, “bu sorunu diplomasi çözemezse kullanılabilecek başka önlemlerin hazırlanmasını teşvik ediyoruz” ifadesine yer verdi.



ABD'de 1996'da çıkarılan bir kanun, başkanların, İran'da enerji alanında yatırım yapan yabancı şirketleri cezalandırmasına olanak sağlıyor.

Mektupta, İran'da bu alanda yatırım yapan yabancı şirketler arasında Total, ENI, Bow Valley, Royal Dutch Shell, Norsk Hydro, Lukoil, GVA Consultants, Sheer Energy, LG, Statoil, Inpex, China National Offshore Oil Company, Sinopec, Daelim, SKS Ventures, Petrobras sayılıyor.

