'İran’a yaptırımlar kalkıyor'



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) Tahran'ın nükleer programı üzerine son raporunu tamamlamasının ardından İran’a uygulanan yaptırımların bugün kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, ‘'Bugün İran halkı için güzel bir gün'' diye konuştu.

İran devlet televizyonu da Zarif'in IAEA'nın İran'ın geçen yıl Temmuz ayında varılan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onaylayan bir rapor yayınlamasını beklediği yönündeki sözlerine yer verdi.

Muhammed Cevad Zarif bugün Amerikalı mevkidaşı John Kerry, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano ile Viyana'da bir araya gelecek.