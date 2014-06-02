İran’a övgü



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano Viyana'daki Yönetim Kurulu toplantısında, “İran'ın uzlaşmacı tutumu nükleer programı daha iyi anlamamızı sağladı” dedi. Amano, şu anda tüm nükleer faaliyetlerin sivil amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının garanti edilemeyeceğini, bunu anlamak için genel tablonun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İran, nükleer programının sivil amaçlar doğrultusunda kullanıldığını geçmişte sürekli olarak vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, raporunda gizli servislerden edinilen bilgilere dayanarak, İran'ın hedefinin daha farklı olduğu yönünde bazı bulgulara ulaşıldığını ifade etmişti. Geçen aylar içerisinde İran UAEA ile varılan uzlaşma doğrultusunda, tüm yükümlülüklere uygun davrandı. Son olarak İran ve UAEA, beş yeni denetim önlemi konusunda uzlaşmıştı. Bunlar arasında, Arak'taki ağır su reaktörünün inşaatının durdurulması da bulunuyordu. Tüm bu maddelerin 25 Ağustos'a kadar hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Batı, İran'ın atom bombası üretmesini istemiyor; İran ise bu güvencenin verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleri, 5+1 grubu üyeleri ile İran arasındaki müzakerelerin yürütülmesinin önemli koşullarından biriydi.