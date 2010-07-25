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Dünya

'İran'a operasyon her zamankinden daha olası'

Eski CIA Başkanı Hayden, İran'a askeri harekatın ''her zamankinden daha muhtemel'' göründüğünü söyledi.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - İran'ın nükleer faaliyetlerinin böglede tehdit ve istikrarı boazn unsur olarak görülmesinin ardından özellikle İsrail tarafından dile getirilen İran'a olası oprasyonla ilgili olarak eski CIA Başkanı, saldırı ihtimalinin her zamankinden daha muhtemel olduğunu belirtti.

Eski Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) Michael Hayden, İran'a askeri harekâtın ''her zamankinden daha muhtemel'' göründüğünü söyledi.

Hayden, CNN'deki bir programda, bu görüşüne, ''ABD diplomatik olarak ne yaparsa yapsın, Tahran'ın şüpheli nükleer programını sürdürmesini'' gerekçe gösterdi.

Eski Başkan George W. Bush döneminin İstihbarat Başkanı Hayden, kendi görev süresinde İran'a saldırının, seçenekler listesinin altlarında bulunduğunu ancak şimdi böyle bir olasılığın ''durdurulamaz göründüğünü'' belirtti.

Hayden, İran'ın, silah üretme noktasına gelinceye kadar nükleer programını sürdüreceği tahmininde de bulundu. Amerikalı yetkililer, nükleer programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların caydırıcı olmaması halinde askeri harekat seçeneğinin masada olduğunu ifade ediyor.


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