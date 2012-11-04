'İran’a doğalgaz için altınla yapılan ödeme ihracat diye mi gösteriliyor?'

Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi Mehmet Şeker, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “2012 yılında Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğalgaz ve ham petrolün karşılığı yapılan ödemenin ne kadarı altınla karşılanmıştır? Altınla yapılan bu ödeme, rakamlara İran’a altın ihracatı yapılmış gibi yansıtılmış mıdır?” diye sordu.

Altını ithal eden Türkiye’nin ihracatı mantıklı mı?

İran’a altınla ödeme Meclis gündemine taşındı. CHP’li Şeker, soru önergesi gerekçesinde, TÜİK ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM), verilerine dikkat çekti ve “Önemli bir altın üreticisi olmayan ve son 9 ayda 6.7 milyar dolarlık altın ithal eden Türkiye’nin, yine son 9 ayda 10.7 milyar dolarlık altın ihracatı yapması mantıklı mı” dedi. Önerge gerekçesi şöyle:

İran’a döviz yerine altınla ödeme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2012 Eylül ayı dış ticaret verilerine göre, ihracat eylülde 13.01 milyar dolar, ocak-eylülde 113.02 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. TÜİK’in verilerine göre ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşe bağlı olarak dış ticaret açığı da yüzde 34,7 gerilemiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2012 Eylül ayı ihracat rakamlarına göre ise, ihracat eylülde 11.41 milyar dolar, ocak-eylülde 111.46 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracat verilerinde, TİM kayıtları ile TÜİK’in açıkladığı rakamlar arasında meydana gelen 2,6 milyar dolarlık farkın, Türkiye’nin İran’dan aldığı doğalgaz ve ham petrolün karşılığını döviz olarak değil de altın ile ödemesi ve bunun da İran’a altın ihracatı yapılmış gibi gösterilmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

İran’a ABD baskısı yüzünden

2012 Mart – Ağustos arasında, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında İran’ın bulunması, İran’a yapılan ihracatta da altının başı çekmesi bu durumun en somut kanıtlarıdır. Ağustos ayından itibaren, ABD’nin Türkiye’ye İran konusunda ambargo baskısı uygulaması ödemelerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden yapılmasına neden olmuştur. Bu durum sadece

Türkiye’nin bir numaralı ihracatçısının BAE olarak değişmesine yol açmış, ödemelerin altın ihracatı gibi gösterilmesindeki tutum devam ettirilmiştir. Başbakan Erdoğan’a sorular şöyle:

-2012 yılı 9 ayında, İran’a yapılan altın ihracatının Türkiye’den hangi şirketten, İran’daki hangi şirkete yapıldığının ve yapılan ihracat miktarının aylar bazındaki detayları nelerdir?

-Önemli bir altın üreticisi olmayan ve son 9 ayda 6.7 milyar dolarlık altın ithal eden Türkiye’nin, yine son 9 ayda 10.7 milyar dolarlık altın ihracatı yapmasını mantıklı buluyor musunuz?

-2012 yılında Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği doğalgaz ve ham petrolün karşılığı yapılan ödemenin ne kadarı altınla karşılanmıştır? Altınla yapılan bu ödeme, rakamlara İran’a altın ihracatı yapılmış gibi yansıtılmış mıdır?

-İthal edilen doğalgaz ve ham petrol karşılığında İran’a altın ile yapılan ödemenin ihracat olarak gösterilmesinin, Türkiye’de ihracatın artmasından dış ticaret açığının azalmasına kadar bir dizi veri kirliliği yaratması Hükümet’in bilinçli bir politikası mıdır?