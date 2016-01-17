İran'a bu kez de 'füze' yaptırımı

İran'la nükleer anlaşma sonrası ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılırken, ABD Hazine Bakanlığı bu kez füze programı nedeniyle 11 İran kuruluş ve şirketine yeni yaptırım açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yeni yaptırımlar, İran'dan füze programıyla bağlantılı 11 kişi ve kurumun ABD bankacılık sistemini kullanmalarının yasaklanmasını öngörüyor.

Konuyla ilgili açıklamada, nükleer programı çerçevesinde İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların Tahran'ın 'nükleer programı'ndan geri adım attığı konusunda ikna edici uygulamaları nedeniyle kaldırılmasından 24 saat sonra geldi.

"Mahkum takası nedeniyle geciktirildi"

ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımları daha önce yaşama geçirmeyi planladığı, ancak İran'la sürdürülen 'mahkûm takası' pazarlıkları nedeniyle açıklamayı geciktirdiği bildirildi.

Takas çerçevesinde, Tahran'da cezaevinde bulunan aralarında Washington Post muhabiri Jason Rezaian'ın da bulunduğu beş kişi serbest bırakıldı.

Karşılığında, yaptırımlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ABD'de cezaevinde tutulan yedi İranlı affedildi.