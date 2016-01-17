T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'a bu kez de 'füze' yaptırımı

ABD, AB ve BM, İran'a yönelik yaptırımları kaldırma kararı almıştı

17 Ocak 2016 22:34

İran'la nükleer anlaşma sonrası ülkeye yönelik yaptırımlar kaldırılırken, ABD Hazine Bakanlığı bu kez füze programı nedeniyle 11 İran kuruluş ve şirketine yeni yaptırım açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yeni yaptırımlar, İran'dan füze programıyla bağlantılı 11 kişi ve kurumun ABD bankacılık sistemini kullanmalarının yasaklanmasını öngörüyor.

Konuyla ilgili açıklamada, nükleer programı çerçevesinde İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların Tahran'ın 'nükleer programı'ndan geri adım attığı konusunda ikna edici uygulamaları nedeniyle kaldırılmasından 24 saat sonra geldi.

 

"Mahkum takası nedeniyle geciktirildi"

 

ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımları daha önce yaşama geçirmeyi planladığı, ancak İran'la sürdürülen 'mahkûm takası' pazarlıkları nedeniyle açıklamayı geciktirdiği bildirildi.

Takas çerçevesinde, Tahran'da cezaevinde bulunan aralarında Washington Post muhabiri Jason Rezaian'ın da bulunduğu beş kişi serbest bırakıldı.

Karşılığında, yaptırımlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ABD'de cezaevinde tutulan yedi İranlı affedildi.

 

ETİKETLER

irannükleeryaptırımababdbmhaber

İlgili Haberler

İran’a yönelik yaptırımlar kaldırıldı

İran’ın temmuzda imzalanan nükleer anlaşmanın tüm gereklerini yerine getirmesi üzerine ABD ve Avrupa Birliği Tahran’a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24