İran'a bilgisayar oyunu yasağı

İran'da tüm dünyada milyonlarca kişinin oynadığı online bilgisayar oyunu 'World of Warcraft' yasaklandı.

Oyunun yaratıcısı Blizzard, ABD'nin İran'a uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle bundan böyle oyuna İran'dan ulaşılamayacağını duyurdu.

Türkiye'de de oldukça popüler olan oyunun üreticisi, yüzlerce İranlı oyuncunun oyuna ulaşamadıkları için şikayette bulunmasının ardından oyunun internet forumunda bir açıklama yayınlayarak ABD'nin İran'a karşı olan yaptırımlarını uygulama zorunlulukları nedeniyle İran'dan çekildiklerini açıkladı.

Blizzard açıklamada şöyle denildi: "Bu hafta Blizzard ABD yasalarına uyduğuna emin olmak için bazı prosedürlerini değiştirdi. Bundan böyle ABD'nin ticari yaptırım uyguladığı ülkelerde bulunan kişiler oyunlarımıza ulaşamayacak."

Blizzard ayrıca İranlı oyunculara oyun üyeliği için ödedikleri paranın iade edilmesinin de mümkün olamayacağını duyurdu.

İranlılar için oyunla ilgili problem geçen hafta başladı. Birçok oyuncu bir anda oyunun dışına atıldıklarını ve bağlanmayı başaramadıklarını belirtti.

Ancak İranlılar hâlâ ülke dışından bir internet sunucusundan bağlandıklarında oyunu oynayabiliyorlar.



Tek kısıtlama ABD'den değil



Ancak bu yasak Blizzard'dan gelmiş olsa da İran devleti de vatandaşlarının bu tip oyunlar oynamasını engellemek için elinden geleni yapıyor.

"Wow" ya da ona benzer "Guild Wars" gibi oyunları oynayanlar, İran'dan oyuna bağlandıklarına, oyunun ''mitoloji ve batıl inanç propagandası'' yaptığı için yasaklandığını söyleyen bir sayfa ile karşılaştıklarını söylüyor.

Blizzard, İran hükümetinin oyunlarını yasaklaması ile ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. (BBC Türkçe)